Blitz antidroga a Cisterna, pusher ingoia ovuli di cocaina: sequestri e arresto

Operazione antidroga a Cisterna da parte del commissariato di polizia. Nell'ambito di un servizio pianificato dal dipartimento di pubblica sicurezza finalizzato a contrastare lo spaccio, è stato individuato un canale di rifornimento e distribuzione di stupefacenti tra i territori di Aprilia e Cisterna. Da tempo era stato rintracciato come referente per la distribuzione della droga C.M., 26 anni di Velletri ma residente ad Aprilia.

Partendo dal ruolo ricoperto dal giovane, gli investigatori del commissariato hanno avviato un mirato servizio di pedinamento intervenendo anche con un'unità cinofila specializzata del centro di Nettuno, il pastore tedesco Enduro. Il cane poliziotto, dopo aver fiutato tracce su uno zaino ritrovato all'interno dell'auto del ragazzo pedinato, ha scovato i nascondigli dello stupefacente all'interno della sua abitazione. In particolare, in casa sono stati scoperti e sequestrati 30 grammi di hashish, altri 30 di marijuana e mazzi di banconote provento di spaccio per un ammontare complessivo di 50mila euro.

Il cane Enduro ha poi puntato dritto verso il proprietario di casa annusandolo con insistenza. Il 26enne, vistosi scoperto, ha estratto dalle parti intime un ovulo sigillato e lo ha repentinamente ingoiato, ma il gesto non è sfuggito ai poliziotti che hanno condotto il giovane pusher all'ospedale di Aprilia. Qui, dopo alcune ore, è stata recuperata altra sostanza: in tutto 10 ovuli di cocaina sigillati e pronti per lo spaccio. Dall'ospedale C.M. è stato arrestato e condotto in carcere a Latina.