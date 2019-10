Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno: al via l’Ottobre Rosa a Cisterna

Grande partecipazione di pubblico per il primo appuntamento di domenica con l’Ottobre Rosa di Cisterna organizzato dalla Consulta delle donne. La prima di una lunga serie di iniziative che andranno avanti per tutto il mese dedicato alla prevenzione ed all’informazione sul tumore al seno, e non solo.

Domenica 6 ottobre c’è stata la tavola rotonda al titolo: “Prevenzione, diagnosi e cura: la consapevolezza territoriale delle istituzioni, delle associazioni e delle persone”. Dopo il benvenuto affidato alla presidente, Alessandra Pontecorvi e i saluti del presidente della Provincia Carlo Medici e del consigliere Federica Agostini per il Comune di Cisterna, i relatori hanno parlato davanti ad un pubblico attento di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno con uno spazio dedicato anche alle testimonianze di vita vissuta e alla prevenzione declinata al maschile, troppo spesso ignorata.

Nella stessa mattinata è stato possibile prenotare le visite gratuite che si terranno durante il mese grazie al lavoro delle volontarie della Consulta.

“Un evento utile e toccante a cui siamo felici che la città abbia risposto con interesse - afferma la Presidente Pontecorvi -. Le file al banchetto delle prenotazioni ci hanno dimostrato che la sensibilizzazione che come Consulta facciamo verso la prevenzione non è vana, anzi va amplificata. Ringrazio nuovamente L’Ordine dei Medici, il Comune e la Proloco per l’aiuto organizzativo. E non da meno tutti coloro che sono intervenuti ieri, le volontari dell’Andos di Velletri ed Aprilia, la dottoressa Rita Salvatori vice presidente dell’Ordine dei Medici della provincia, la dottoressa Rita Bellardini, Direttore dell’Unità di Screening di Latina nonché rappresentante Andos Latina, il dottor Maurizio Dorkin vice direttore della Breast Unit Latina, fiore all’occhiello del nostro territorio in ambito interventistico e il dottor Emanuele Cozzi della Lilt. Questi appuntamenti ci danno la carica per continuare e fare sempre meglio”.

Gli appuntamenti informativi e le visite gratuite continueranno per tutto il mese di ottobre.