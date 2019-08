Cisterna, panico dopo la festa di San Rocco: ruba un'auto e a folle velocità attraversa l'isola pedonale

Mezz'ora di follia la notte scorsa a Cisterna, dopo i festeggiamenti di San Rocco. Intorno all'1,45, mentre ancora molte famiglie affollavano l'isola pedonale e i locali del centro, è scoppiata una rissa in piazza Amedeo di Savoia, alle spalle del Monumento ai Caduti. Quando gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto gli autori della rissa si erano dileguati ma uno di loro, D.C. 25 anni originario di Velletri ma residente a Cisterna, aveva raggiunto Piazza Caetani e aveva rubato una Golf con cui aveva probabilmente deciso di vendicarsi. Si è quindi messo alla guida dell’auto appena rubata, ha varcato l’arco di Porta Agrippina, ha percorso l’area pedonale di Piazza XIX Marzo e poi ha percorso Corso della Repubblica contromano fino a Piazza Saffi.

A quel punto il 25enne è entrato in Piazza alla guida del veicolo, ha sfiorato a folle velocità i clienti seduti ai tavoli all'esterno del bar, ha imboccato via Cairoli contromano e poi ha accelerato alla vista degli agenti che gli intimavano l'alt. Il personale della polizia locale è riuscito a farlo scendere dall'auto e a immobilizzarlo ma il giovane, in forte stato di alterazione, ha reagito con violenza colpendoli al volto e riuscendo a scappare.

La follia non è però finita qui. L'uomo è entrato infatti in una gelateria, ha afferrato un coltello e ha iniziato a minacciare gli automoblisti di passaggio su Corso della Repubblica con l'intento di rubare un'altra auto e scappare. In azione, oltre alla polizia locale anche gli agenti del commissariato di polizia, che con l'uso di uno spray urticante sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo.

“Una situazione pericolosa che siamo riusciti a gestire senza non poche difficoltà – ha commentato il comandante della polizia locale Raoul De Michelis - . La presenza dei nostri agenti nella piazza ha garantito un celere intervento. Voglio ringraziare il personale intervenuto che ha messo a repentaglio la propria personale incolumità. Quattro di loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche e dovranno assentarsi dal servizio per diversi giorni con la conseguente diminuzione del già ridotto numero di personale. La sinergia tra le forze di polizia è fondamentale per fronteggiare situazioni di rischio”. “Faccio i complimenti al comando della polizia locale - ha dichiarato il sindaco Mauro Carturan - esprimendo vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti. Le cose potevano andare molto peggio e questo dovrebbe farci riflettere tutti sul fatto che quando si parla si sicurezza, durante queste grandi manifestazioni, la prudenza non è mai troppa”.

Il 25enne questa mattina è stato trasferito in carcere a Latina a disposzione dell'autorità giudiziaria. Deve rispondere di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.