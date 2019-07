A Cisterna una "scalinata degli angeli" dedicata alle vittime di femminicidio

Sarà inaugurata venerdì 26 luglio, alle 18.30, la scalinata restaurata di Piazza degli Angeli nel centro di Cisterna. La scalinata era rimasta a lungo in stato di abbandono ed era danneggiata dall’usura del tempo e da ripetuti atti vandalici e per questo interdetta al passaggio per problemi di sicurezza.

Su incarico dell’assessorato ai Lavori pubblici, in meno di un mese, la ditta incaricata ha portato a termine l’intervento di riqualificazione con la completa sostituzione delle parti in travertino, il recupero dei mattoni originali e dei sampietrini.

Un restauro rispettoso del disegno architettonico originale e che ora la arricchisce di un importante significato sociale. E’ stata avanzata dalla consigliere Fabiola Ferraiuolo, e accolta all'unanimità, la proposta di dedicare la scalinata agli “angeli” vittime di femminicidio, di cui purtroppo Cisterna registra numerosi casi. Per non dimenticare e non dimenticarle, sette “pietre di inciampo” in travertino chiaro con incisi i loro nomi sono state incastonate nel pavimento in sampietrini di selci neri.

In occasione dell’inaugurazione si terrà un’inedita performance scritta e interpretata dall’attrice e regista Giada Villanova dal titolo “La sposa - un tributo a Pippa Bacca”, con l’accompagnamento della violinista Sonia Nasso e diretta da Emiliano Russo. Un omaggio alla memoria della giovane Pippa Bacca, artista italiana stuprata e uccisa mentre cercava di raggiungere Gerusalemme viaggiando in autostop lungo i territori flagellati dalla guerra con indosso un vestito da sposa. Il viaggio era una performance dal titolo “Spose in tour” in cui l’abito nuziale e l’autostop erano veicoli di messaggi di pace e di fiducia verso il prossimo. "Pippa è stata ammazzata lontana da casa mentre cercava di diffondere un messaggio di fiducia nel mondo - spiegano Russo e Villanova -. Le donne a cui viene invece dedicata questa scala sono state uccise proprio a casa loro. Ma non fa differenza, la morte è morte. Il nostro intento attraverso questa piccola performance è di continuare in maniera metaforica il viaggio intrapreso da Pippa. Nonostante l’orrore a cui la nostra città è stata sottoposta negli ultimi anni, noi vogliamo avere ancora fiducia nel prossimo. “La sposa” ideata da Pippa Bacca non deve fermarsi, non deve smettere di viaggiare. E il suo viaggio per noi riparte proprio da qui. Da Cisterna. Da casa nostra".

L’invito a partecipare alla manifestazione è rivolto a tutti i cittadini, associazioni, scuole, parrocchie, autorità civili, militari e religiose.

