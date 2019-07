Cisterna: scomparso da oltre 10 giorni, apprensione per un giovane di 27 anni

Sono giorni di apprensione a Cisterna per la scomparsa di un giovane di 27 anni, Carlo Avagliano. Del ragazzo si sono perse le tracce sabato 6 luglio quando intorno alle 16 doveva arrivare a lavoro a Borgo Sabotino e non si è presentato.

Da oltre 10 giorni di lui non si hanno più notizie e si fanno sempre più intense le ricerche dopo che i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla polizia. Del caso si è occupata oggi, 19 luglio, la trasmissione Uno Mattina su Rai 1 durante la quale la sorella di Carlo ha lanciato un appello a quanti potrebbero averlo visto o potrebbero avere notizie di lui.

Da quello che si apprende, il 27enne sabato 6 luglio ha chiesto allo zio di dargli un passaggio alla stazione degli autobus; dopo essere arrivato a Latina si è recato dal barbiere. Poi doveva andare nel ristorante dove lavorava come cuoco e dove non è mai arrivato; da questo momento di lui si sono perse le tracce. Durante la trasmissione di oggi la sorella di Carlo ha detto di averlo visto preoccupato ma di non conoscere la motivazione del suo stato. Le ricerche sono in corso e si sta cercando di ricostruire proprio cosa è accaduto negli ultimi giorni prima della scomparsa.

L’ultima volta che è stato visto dai familiari il 27enne indossava un pantalone grigio lungo, le scarpe da lavoro nere e una maglietta polo. Con sé Carlo non ha il cellulare. Due giorni dopo la scomparsa, lunedì 8 luglio, sarebbe stato avvistato nei pressi della stazione degli autobus di Cisterna ma, ha raccontato la sorella, chi lo ha visto avrebbe notato un abbigliamento diverso.