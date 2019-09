Scontri prima della partita di calcio a Sora: arrestato un tifoso del Cisterna

Un pontino arrestato e altre due persone denunciate: questo l’esito delle indagini della polizia sugli scontri avvenuti nei pressi dello stadio Tomei domenica scorsa prima della partita, valida per il campionato di eccellenza, tra la squadra di casa, l'ASD Sora Calcio, e la Pro Costerna LS Sermoneta.

Come riporta FrosinoneToday, prima del calcio d’inizio alcuni tifosi della squadra locale del Sora si sono resi protagonisti di disordini che hanno coinvolto anche alcuni supporter pontini. I facinorosi hanno preso di mira, inizialmente, i tifosi della fazione opposta, poi poliziotti e carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Subito arrestato un tifoso del Sora

Subito, durante l’attività di contenimento, gli agenti del Commissariato di Sora hanno individuato e arrestato un giovane del posto che che aveva lanciato grosse pietre verso i sostenitori della squadra pontina e contro le Forze dell’Ordine. Arrestato in flagranza è stato processato e condannato dal Tribunale di Cassino ad un anno e due mesi di reclusione. Nei suoi confronti il Giudice ha disposto anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive con obbligo di firma.

Le indagini e l’arresto del tifoso di Cisterna

Le indagini, però, non si sono fermate e grazie alla visione dei filmati registrati negli attimi concitati dal personale della polizia scientifica, e grazie alla collaborazione tra il Commissariato di Sora, il Commissariato di Cisterna e le Digos delle Questure di Frosinone e Latina, si é potuto arrivare all’identificazione di altri soggetti. In particolare nella serata di lunedì 16 settembre gli agenti si sono recati presso le abitazioni di alcuni tifosi pontini ed hanno proceduto all’arresto in differita, come previsto dalla normativa in materia, di un 28enne per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasioni di manifestazioni sportive. Per lo stesso reato è stato denunciato in stato di libertà un minorenne mentre un terzo uomo veniva denunciato per il reato di rissa aggravata.

Negli scontri un Carabiniere riportava una ferita ad una gamba giudicata guaribile in 5 giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altri responsabili dei fatti accaduti e sono iniziate le procedure per l’emissione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per tutti i tifosi che hanno partecipato agli scontri.