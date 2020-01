Cisterna, servizio antidroga: arrestato 49enne con dosi di cocaina ed hashish

Specifico servizio antidroga dei carabinieri che a Cisterna hanno arrestato un uomo di 49 anni di Matera. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 gennaio.

Nel corso di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Rinvenuti anche 225 euro in contanti.

Tutto è stato sequestrato dai carabinieri che hanno arrestato il 49enne, poi trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.