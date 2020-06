Cisterna, tre etti di marijuana nascosti nello stabile abbandonato: un arresto

Ha portato ad un arresto e al sequestro di circa tre etti di marijuana l’attività di polizia giudiziaria della polizia di Cisterna tesa proprio a contrastare il fenomeno della spaccio di sostanze stupefacenti. In manette è finito un uomo di 34 anni di origini nigeriane.

I poliziotti del locale Commissariato sono partiti da servizi di osservazione presso le piazze solitamente utilizzate per lo spaccio di droga; impegnati nei pressi della stazone ferroviaria hanno notato un andirivieni di ragazzi stranieri da uno stabile in stato di abbandono poco lontano.

Due di questi in particolare hanno attirato l’attenzione degli investigatori che hanno deciso di procedere ad un loro controllo. Entrambi i due stranieri, che hanno dichiarto di arrivare da Colleferro, hanno subito mostrato un certo nervosismo e resistenza ai controlli dei poliziotti. Alla richiesta di quest’ultimi di esibire tutto il contenuto delle tasche dei pantaloni, tra le altre cose hanno consegnato un mazzo di chiavi del quale era in possesso proprio il 34enne e che era lo stesso visto utilizzare per entrare ed uscire dallo stabile dai ragazzi durante il servizio di appostamento.

Entrati nello stabile gli agenti si sono fatti indicare la stanza del 34enne il quale, nonostante un inutile tentativo di fuga e resistenza, non ha potuto evitare che i poliziotti rinvenissero occultati nella stanza più di 300 grammi di marijuana nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, come bustine in nylon tagliuzzate, un grosso rotolo di cellophane ed un bilancino di precisione. Tutto è stato posto soto sequestro, mentre al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato arrestato e ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.