“Aspettando Cisterna Estate” e “Corpus Domini”: come cambia la viabilità nel weekend

Sarà un fine settimana di eventi ed appuntamenti a Cisterna. La Pro Loco, in collaborazione con il Comune, darà un’anticipazione della tradizionale rassegna estiva con la manifestazione “Aspettando Cisterna Estate” che quest’anno proporrà tre serate in piazza XIX con la Fit Dance Festival e la comicità dei Sequestrattori.

Stasera, venerdì 21 giugno, saliranno sul palco i Sequestrattori dalle 20.30 a cui seguiranno Surprise mini show e #10yearschallenge show per il Fit Dance; si prosegue sabato 22 giugno con Surprise mini show e Mood, poi domenica 23 giugno con Fashion Nature e la sfilata di moda, dalle 21 alle 24 circa.

Sempre domenica l’appuntamento con la Processione del Corpus Domini lungo le vie cittadine organizzato dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi.

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in tranquillità e sicurezza, è stata disposta una regolamentazione temporanea della circolazione veicolare nel centro urbano che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle 20.30 alle 24 su corso della Repubblica dall’intersezione con via A. Manzoni - via G. Rossini all’intersezione con piazza C. Battisti nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Per domenica, inoltre, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della sfilata del corteo per la Processione del “Corpus Domini” prevista dalle 19.30, fino al termine della manifestazione religiosa, su piazza Caduti in Guerra - via L. Da Vinci – piazza Michelangelo – via Po – via I° Maggio – largo Martiri di Belfiore – via Gioberti – via Rossini – via Bellini – via Verdi – corso Della Repubblica (da via G. Verdi a piazza 19 Marzo); divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati dalle 16.30 fino alla sfilata della Processione su via G.Verdi – via V. Bellini – piazza 5 Giornate (dal lampione all’intersezione di via G. Rossini ed area adiacente al nc.4) - via V.Gioberti; infine su via G.Rossini divieto di sosta, con rimozione forzata, nell’area di parcheggio prospicente palazzi Ater dalle ore 16.30 fino alla sfilata della Processione.