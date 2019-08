Cisterna, weekend di manifestazioni storiche e folkloristiche: strade chiuse in centro

Ancora un fine settimana di festa in questa lunga estate di eventi a Cisterna. Secondo il programma promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e diversi altre associazioni locali, il prossimo weekend sarà animato da manifestazioni storiche e folkloristiche. Proprio per permettere l'evento dal titolo “Un Ponte Tra I Tempi”, che dal 23 al 25 agosto prevede una serie di appuntamenti tra cui anche il Palio dell’Anello, la polizia locale ha previsto disposizioni speciali sulla viabilità del centro cittadino.

Nello specifico, come si legge nell’ordinanza, corso della Repubblica (nel tratto che va da via Manzoni/Rossini a piazza C. Battisti) resterà interdetto al traffico con rimozione forzata, dalle 20 del 22 agosto alle 07 del 26 agosto.

Disposizioni analoghe sono previste per altre vie principali. Dalle 13 alle 21, e comunque fino alla fine della manifestazione, di domenica 25 agosto - quando è previsto il Palio dell’Anello -, si prevede l’interdizione alla circolazione con divieto di sosta e rimozione forzata nelle seguenti vie:

- viale Giovane Europa (dall’incrocio di via T.Speri a largo Risorgimento: è consentito solo il traffico in uscita da via T. Speri con direzione piazza Caduti);

- via G. Mazzini (dall’incrocio con via T. Speri a largo Risorgimento);

- largo Risorgimento;

- via R. Pilo;

- via F.lli Cairoli;

- largo S. Pellico