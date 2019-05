Cisterna, sventata la truffa dello specchietto. Scoperto l'intestatario 88enne di 141 veicoli

Di nuovo in azione i malviventi della truffa dello specchietto. E' accaduto a Cisterna, nella zona periferica di Prato Cesarino, e la vittima è una donna, parente di un agente della polizia locale del comune. La donna era in sosta con l'auto sul bordo di via Torre Astura quando uno dei truffatori ha lanciato un oggetto verso la vettura della signora, per poi inseguirla chiedendole con insistenza di accostare.

Una volta bloccata la vittima, il malvivente l'ha accusata di aver danneggiato la sua auto. Tutto è avvenuto però sotto gli occhi dell'agente di polizia locale che in quel momento, libero dal servizio, si trovava a percorrere la strada della parente.Dopo essersi fermato e qualificato, l’agente ha verificato che a bordo di una Peugeot 3007, c'erano quattro adulti e un bambino. Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente del mezzo si è rifiutato e ha tentava di ripartire mettendo a rischio lo stesso agente che si trovava di fronte al veicolo. L’uomo alla guida, dal chiaro accento dell’est europeo, si è poi dileguato verso la Pontina facendo perdere le proprie tracce.

La polizia locale ha avviato immediatamente le indagini accertando che la Peugeot risultava intestata a un uomo di 88 anni residente in provincia di Napoli intestatario di ben 141 veicoli dei quali non è stato in grado di indicare chi ne avesse l'effettiva disponibilità. Ulteriori verifiche hanno permesso di risalire ad un fantomatico rivenditore di automobili che avrebbe stipulato la polizza assicurativa nonostante alla sede indicata non risultasse nessun autosalone. Sulla società è stata inviata una segnalazione all’Agenzia delle Entrate per l’avvio degli accertamenti di natura fiscale. Le indagini sembrano però delineare un quadro di intestazione fittizia di autoveicoli. Un fenomeno preoccupante legato all’utilizzo probabilmente illecito dei mezzi. L'episodio è stato segnalato all'autorità giudiziaria e sono state attivate le pratiche di cancellazione dei 140 veicoli dal pubblico registro automobilistico.

“Il messaggio della polizia locale ai cittadini – afferma il comandante di Cisterna Raoul De Michelis – è quello di non cedere a richieste di danaro per presunti danni subiti. I soggetti dediti a tale tipo di reato sono abili truffatori ed usano strategie di commiserazione dovute anche alla presenza di bambini e donne incinte. Non bisogna farsi intimidire cedendo alla richiesta di soldi ma, chiamare le forze dell’ordine”.