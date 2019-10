Cisterna, truffa dello specchietto: radiati oltre 120 veicoli intestati ad un anziano

Radiazione d’ufficio per oltre 120 veicoli intestati ad un anziano: è questo l’esito di un’indagine avviata dopo una truffa dello specchietto sventata dalla Polizia Locale di Cisterna. Le vetture sono risultate intestate ad un 88enne residente a Terzigno in provincia di Napoli.

I fatti nei mesi scorsi: un agente della Polizia Locale, libero dal servizio, aveva sventato la truffa dello specchietto ai danni di una donna del posto. La successiva attività di indagine aveva permesso di scoprire che il veicolo utilizzato per commettere la truffa risultava intestato ad un uomo residente nella provincia di Napoli che aveva oltre 150 veicoli intestati e dei quali non era in grado di dimostrarne chi li avesse in uso.

“Un sistema di intestazioni fittizie architettato proprio per sfuggire ai controlli e permettere di compiere reati e infrazioni al Codice della Strada senza essere scoperti”. Una situazione di totale illegittimità che vede coinvolti oltre all’anziano anche un fantomatico autosalone con sede fittizia a Roma. Per entrambi, la Polizia Locale ha provveduto ad effettuare le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per gli aspetti di natura fiscale.

Ad oggi si sono concluse le pratiche di radiazione d’ufficio degli oltre 120 veicoli intestati alla persona indagata. "Uno strumento previsto dal Codice della Strada che permette di bloccare i veicoli che, se sorpresi a circolare, verranno sequestrati. Un’operazione necessaria - spiegano dalla Polizia Locale - per evitare che le organizzazioni dedite a questo tipo di attività criminose possano continuare nella loro opera”.

Inoltre gli agenti di Cisterna, coordinandosi con altri Comandi sia di Polizia Locale che di altre forze dell’ordine, hanno riscontato anche che molti dei veicoli intestati all’anziano erano in uso a pregiudicati di altre parti d’Italia.

“Gli agenti della Polizia Locale pongono particolare attenzione nell’attività quotidiana di controllo della circolazione stradale - afferma il comandante Raoul De Michelis - ai fenomeni legati all’elusione delle norme di controllo. Tali veicoli costituiscono costante pericolo per gli utenti della strada oltre al più grave fenomeno delle fughe a seguito di sinistri stradali ed altre più gravi ipotesi delittuose”.