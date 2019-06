Cisterna, guida ubriaco e travolge tre auto parcheggiate in centro: denunciato

Alla guida di una Jeep Renegade ha travolto tre auto in sosta nel centro di Cisterna. Un 29enne di Velletri si era messo al volante completamente ubriaco ed è stato fermato dal personale della squadra volante del commissariato.

L'uomo tentava di procedere nonostante una delle due ruote anteriori della vettura fosse stata letteralmente strappata nella carambola. Quando gli agenti lo hanno fatto uscire dall'abitacolo, barcollava vistosamente ed è stato dunque sottoposto ad accertamenti tecnici in ospedale che hanno consentito di verificare un tasso alcolemico pari a quattro volte la soglia massima consentita.

Il 29enne è stato dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza, la sua auto sequestrata e la patente di guida ritirata. In corso ulteriori indagini per individuare i locali dove erano state somministrate quantità di alcolici fuori norma al giovane automobilista.