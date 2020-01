Omicidio di Desirée Mariottini, ascoltati al processo gli operatori del 118

Come stabilito dalla terza Corte d'Assise del tribunale di Roma si sta tenendo a porte chiuse il processo a carico dei quattro imputati ritenuti responsabili della morte di Desirée Mariottini. Questa mattina, 17 gennaio, una nuova udienza nel corso della quale sono stati ascoltati due operatori del 118 che intervennero, nello stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo a Roma, dopo il ritrovamento del corpo della 16enne di Cisterna il 19 ottobre del 2018.

I due operatori del 118 oggi in aula hanno ricostruito le fasi del loro intervento all'interno della struttura. Per Desirée fu però inutile ogni tentativo di soccorso. All'arrivo dell'ambulanza era già senza vita, morta dopo ore di agonia. Imputati per la morte della ragazza sono quattro uomini Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe. Per loro le accuse vanno dall'omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori.