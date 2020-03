Coronavirus, donna positiva: scuole chiuse a Formia, Minturno e Gaeta

In seguito al caso accertato a Formia di una donna risultata positiva al Coronavirus, in via precauzionale, dalla giornata di domani martedì 3 marzo fino a sabato 7 marzo, saranno chiuse tutte le scuole di Formia, Minturno e Gaeta. Una misura che è stata disposta in accordo dai sindaci dei tre comuni interessati. Dalla ricostruzione è emerso infatti che la donna, da Cremona, era arrivata a Minturno a fare visita ad alcuni parenti e dopo aver accusato dei sintomi si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia.

La donna, risultata positiva, è ora in isolamento allo Spallanzani di Roma. "In questo momento - ha detto il sindaco di Formia Paola Villa attraverso la sua pagina Facebook - è importante non farsi prendere da false paure ed allarmismi. Rassicuriamo che tutto il nostro personale sanitario sta lavorando affinché tutti i servizi ospedalieri vengano assicurati come si deve. Il Comune di Formia è in diretto contatto con la Prefettura e con il direttore della asl affinché ci siano informazioni chiare e precise. Ad oggi tra i cittadini di Formia non risultano casi, con pazienza ed uniti andiamo avanti".

Una comunicazione ufficiale arriva anche dall'amministrazione di Gaeta: "A tutela degli studenti e docenti, essendoci un pericolo tangibile di diffusione del virus tra gli studenti delle comunità del Golfo - si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale - le scuole di ogni ordine e grado della città di Gaeta, da domani, martedì 3 a sabato 7 marzo, rimarranno chiuse. Si tratta di precauzioni messe in campo per rassicurare la cittadinanza e circoscrivere l'emergenza sanitaria".

La Asl di Latina, nel confermare il caso, ha specificato che l'Unità di Igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione sta effettuando l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna e disponendo l'isolamento fiduciario per le persone con le quali ha avuto contatti diretti.