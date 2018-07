Concerto di Calcutta a Latina: primi fan in coda da questa mattina

Strade già chiuse a partire da questa mattina e presidiate dalle pattuglie della polizia locale. E primi fan già pazientemente in coda, sotto il sole, in attesa dell'apertura dei cancelli dello stadio. Latina si prepara al concerto di Calcutta in programma questa sera al Francioni.

Oltre al concerto in tutta la città ci saranno eventi e manifestazione e i negozi resteranno aperti fino alle 24.

Porte aperte a partire dalle 16, ma un nutrito gruppo di giovani, dalle 9 di questa mattina, era già in attesa all'ingresso di via Volturno. "Arrivo da Torino - dice una ragazza - sono partita ieri e questa mattina sono arrivata a Latina". Intorno a lei ci sono giovani che arrivano da Napoli, da Roma e dalla Toscana.

Le strade adiacenti allo stadio sono già state interdette alla circolazione dalle 7 di questa mattina e i diivieti si estenderanno a buona parte del centro nelle prossime ore. Sul piano organizzativo, la macchina operativa è già in funzione. E' stato infatti potenziato il servizio di trasporto dalla stazione allo stadio e ci saranno navette dall'area di sosta del mercato del martedì di via Rossetti. Allestiti i bagni chimici, gli infopoint nel centro cittadino e alla stazione ferroviaria e ci sarà un treno speciale all'1,40 da Latina a Roma.

