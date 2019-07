Contrabbando di gasolio, operazione “Traffic 2”: 6 denunce in provincia di Latina | IL VIDEO

Brillante operazione della Guardia di Finanza di Gorizia contro il contrabbando di gasolio. Un'operazione, denominata “Traffic 2”, finalizzata a contrastare il traffico internazionale di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi prelevati da raffinerie ubicate in diversi Paesi dell’Est Europa e destinati ad essere immessi in consumo in evasione d’imposta nel territorio nazionale come gasolio per autotrazione, una volta stoccati in depositi abusivi.

Nel corso di diversi interventi operativi tra il 2017 e il 2019 sono stati arrestati 3 contrabbandieri e denunciate 83 persone. Sei delle persone denunciate sono della provincia di Latina, come sono pontine anche 4 delle imprese di trasporto coinvolte.

Contrabbando di gasolio: tutto sull’operazione