Polizia Locale in azione, controlli con il Munipol nel fine settimana: 22 verbali

Controlli con il dispositivo elettronico Munipol, grazie al quale è possibile effettuare la verifica dell’assicurazione e della revisione dei veicoli, nel fine settimana appena trascorso da parte della Polizia Locale a Latina

Gli equipaggi hanno allestito un posto di blocco in via Don Torello dove sono stati effettuati 768 controlli. Il bilancio è di 22 verbali elevati per mancanza di assicurazione e di revisione e per mancati documenti al seguito. Sono stati eseguiti anche 3 sequestri amministrativi.

Durante l’attività della Polizia Locale, poi, sabato notte è stato effettuato anche un controllo all’interno di un locale notturno del capoluogo. Un intervento è stato necessario invece in via Londra per occupazione abusiva di un immobile.

I controlli nei giorni precedenti

Con l’inizio del mese di giugno sono stati intensificati i controlli da parte degli agenti agli ordini del comandante Francesco Passeretti. Sabato 1° giugno i vigili urbani sono intervenuti nella zona tra via Tiziano e via Isonzo per contrastare il fenomeno delle soste irregolari. Inoltre sono stati effettuati 28 controlli nell’ambito di un posto di blocco effettuato in corrispondenza della rotatoria di Borgo Piave. Venerdì 7 giugno, invece, è stato sviluppato un servizio di rafforzamento appiedato del controllo cittadino dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in piazza del Popolo, via Fratelli Bandiera, via Oberdan, piazza della Libertà e corso Matteotti.