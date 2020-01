Controlli dei carabinieri a Latina, 8 denunce per guida in stato di ebbrezza e droga

Raffica di controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri a Latina. L’attività tra sabato 25 e domenica 26 gennaio è stata effettuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e volta a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere; particolare attenzione è stata dedicata al centro cittadino ma anche alle zone di maggiore aggregazione giovanile.

In totale sono 8 le persone denunciate, di cui una per guida in stato di ebbrezza alcolica: si tratta di un giovane di 25 anni risultato positivo al controllo alcolemico e sorpreso anche al volante sprovvisto della patente di guida poichè già revocata e privo di copertura assicurativa. Le altre sette persone sono state deferite per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio sono stati effettuati anche posti di blocco in strada; sono stati controllati 38 mezzi, fermate ed identificate 40 persone. Sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e ritirate 2 patenti di guida, decurtati 15 punti, sequestrati un veicolo e 3 carte di circolazione.