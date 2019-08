Ferragosto sicuro, controlli dei carabinieri in centro e nelle aree della “movida”: 6 denunce

Controlli a tappeto dei carabinieri a Latina per un Ferragosto sicuro. L’attività ha visto i militari del locale Nor, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere, nelle zone del centro cittadino e nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

Sei le persone che sono state denunciate di cui tre per guida in stato di ebbrezza alcolica, altrettante per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ed una per guida senza patente perchè mai conseguita. Segnalate all’autorità amministrativa anche altre quattro persone trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale; lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, insieme anche a due “spinelli”.

Nel corso dei servizi in strada sono stati controllati 68 mezzi, fermate ed identificate 85 persone; in totale sono state elevate 15 contravvenzioni, ritirate 6 patenti e 4 carte di circolazione. Decurtati in totale 65 punti sulle patenti di guida.