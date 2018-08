Formia al setaccio, raffica di controlli dei carabinieri. Si alza in volo anche l’elicottero

Raffica di controlli dei carabinieri nel corso del primo fine settimana di agosto e nella giornata di lunedì in tutto il territorio di Formia. In considerazione del maggiore afflusso turistico in campo i militari per un servizio straordinario, volto al contrasto dei reati in genere, anche con l’ausilio di un elicottero del raggruppamento aeromobili carabinieri di Pratica di Mare.

Due denunce

In totale sono due le persone denunciate tra cui un 42enne di Napoli controllato dopo essere stato notato mentre con fare sospetto transitava a piedi sull’Appia nella zona di Scauri di Minturno. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 23 centimetri, poi sottoposto a sequestro. Deferito anche un autista 48enne di Torino sorpreso alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico superiore al limite previsto, come accertato attraverso le analisi condotte all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Gli sono stati anche ritirati i documenti di guida mentre il mezzo è stato sequeatrato.

Sei segnalazioni

Sei persone sono poi state segnalate allaPrefettura per uso di sostanze stupefacenti: sottoposti a perquisizione personale sono stati sorpresi con complessivi 5,5 grammi di marijuana, 6,3 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.

Controlli in strada

Nel corso dell’attività sono stati effettuati anche posti di blocco in strada: controllati 78 veicoli ed identificate 123 persone; in totale sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di 2120 euro. Controllate anche 42 persone sottoposte agli arresti domiciliari.