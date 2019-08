Sud pontino e isole: si intensifica l’attività della Guardia Costiera, controlli e sanzioni

Prosegue su più fronti l’attività sul litorale del Guardia Costiera di Gaeta per garantire la sicurezza della navigazione, balneare e portuale, nonchè la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il blitz sulla spiaggia dell’Arenauta

Sanzioni per circa 600 euro euro sono state elevate dai militari per alcuni comportamenti illeciti in materia di sicurezza balneare che sono stati accertati nelle ultime ore. Capitaneria di porto e Polizia hanno provveduto a liberare circa 50 metri quadrati di arenile utilizzato da campeggiatori in località Arenauta a Gaeta. Multati tre trasgressori. Sui litorali di Scauri di Minturno e Sperlonga sono state invece elevate 5 sanzioni amministrative da 1032 euro ciascuna per l’assenza dei bagnini nelle postazioni di salvataggio.

Sversamento alla banchina Cicconardi

Le attività di polizia ambientale e portuale hanno visto impegnate poi le unità della Guardia Costiera sia a terra che in mare insieme a Polizia e Vigili del Fuoco presso la banchina Cicconardi del porto commerciale di Gaeta, per la presenza di uno sversamento di idrocarburi nel sottosuolo. La situazione è stata prontamente fronteggiata dal personale tecnico incaricato dall'AdSP e dal Comune per evitare la propagazione nello specchio marino prospiciente del liquido oleoso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e gli eventuali responsabili che fortunatamente si è concluso senza conseguenze per il mare ed è stato circoscritto alla sola area portuale interna. Prosegue comunque il monitoraggio da parte dell'AdSP in qualità di unico Organo competente per l'area interessata dall'evento.

Sicurezza della navigazione a Ventotene

Le unità navali della Guardia Costiera sono state impegnate poi per garantire la sicurezza della navigazione e la vigilanza nell’area marina protetta di Ventotene, per prevenire e sanzionare eventuali condotte illecite dei conducenti di unità da diporto, e per monitorare la balneazione ed accertare eventuali anomalie o inquinamenti, anche mediante prelievi di campioni delle acque in collaborazione con il personale tecnico di Arpa Lazio.

I controlli nei porti

I Comandi di Porto di Terracina, Ponza, Ventotene e Formia, poi, stanno assicurando il regolare imbarco e flusso dei passeggeri sui mezzi di linea per le isole pontine, in progressivo aumento nell’imminenza della settimana di ferragosto.

Salvato un uomo a Fondi

Varie sono state le richieste di intervento al numero blu di emergenza 1530: in località Canneto a Fondi un uomo ferito in seguito di un tuffo dalla scogliera ed in procinto di annegare è stato prontamente assistito dai militari presenti sul posto e trasportato dagli operatori del Servizio 118 presso l'ospedale di Terracina per le successive cure.