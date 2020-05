Controlli a Latina, carabinieri nelle zone della movida giovanile: 4 le denunce

Controlli dei carabinieri nel fine settimana a Latina. Il servizio straordinario dei militari è stato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nelle aree e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Quattro le persone che sono state denunciate, uno dei quali per guida in stato di ebbrezza alcolica e tre per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Nel corso dell’attività sono state segnalate per possesso di sostanza stupefacente, per uso personale, nove persone e sono stati sequestrati 0,3 grammi di cocaina, 3,9 grammi di marijuana, 6,2 grammi di hashish, 0,4 grammi di eroina e due spinelli. Droga e materiale vario sono stati sottoposti a sequestro.

Effettuati dai carabinieri anche controlli alla circolazione stradale; sono state fermate ed identificate 120 persone e sottoposti a verifiche 88 mezzi; è stata elevata una contravvenzione e sequestrata una patente di guida.