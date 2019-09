A “zig zag” con l’auto in strada, fermato rifiuta i controlli e si scaglia contro i carabinieri

E’ stato fermato dai carabinieri mentre a bordo della sua auto guidava facendo “zig zag” lungo la strada. E’ accaduto nel corso di un servizio di controllo del territorio a Latina dove i militari della sezione Radiomobile hanno denunciato un 44enne residente a Sezze.

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre percorreva la strada con una guida spericolata a bordo della propria auto. Non contento, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici ha iniziato ad inveire e pronunciare frasi minacciose e oltraggiose nei confronti dei carabinieri.

Per lui è scattata la denuncia per violenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, e rifiuto di sottoporti ad accertamenti per verificare la presenza di alcool e droghe nel sangue; al termine dei controlli gli è stata anche ritirata la patente mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.