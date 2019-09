Filiera della pesca: sequestrati nel sud pontino 50 chili di prodotto, multe per 7mila euro

Ha interessato anche la provincia pontina l’operazione complessa regionale di controllo sulla filiera della pesca, disposta e coordinata dalla Direzione regionale della Guardia Costiera di Civitavecchia.

La maxi attività è stata svolta la scorsa settimana, nei giorni compresi tra il 9 e il 13 settembre. L’obiettivo primario è stato quello di “garantire il consumatore finale ed il rispetto delle vigenti disposizioni sugli scambi commerciali, sulla tracciabilità ed etichettature dei prodotti ittici, il rispetto delle norme tecniche sulle attività di cattura per la tutela degli stock ittici, dell'ecosistema e verifica della correttezza delle attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti”.

Controlli nel sud pontino

Nel territorio sud pontino, la Guardia Costiera di Gaeta ha predisposto, nell’ambito della giurisdizione di competenza, un mirato piano di accertamenti attraverso l’impiego di uomini e mezzi navali, effettuando complessivamente quasi 90 controlli presso punti di sbarco del pescato, società di import/export, grossisti, grande distribuzione, pescherie, mercati ittici e ristoranti, sottoponendo ad ispezione anche svariate unità da pesca, professionale e sportiva.

Al termine degli accertamenti sono stati elevare 7 verbali amministrativi con importo pari ad oltre 7.000 euro; tre i sequestri del prodotto ittico, pari a circa 50 chili, nonché le reti utilizzate per l’attività di pesca. “Soddisfacente, nel complesso, l’esito delle verifiche effettuate nell’ambito della provincia di Latina, tenuto conto - spiegano dalla Guardia Costiera - dell’esiguo numero delle sanzioni elevate in rapporto all’elevato numero di controlli eseguiti”.

Importante operazione a Formia

Degna di nota è stata l’operazione eseguita al mercato rionale di Formia, nell’ambito della quale, in fase di verifica, sono state accertate condotte illecite in materia di conservazione di prodotto ittico (molluschi bivalvi – vongole) asperso in acqua, in contrasto alle previsioni della normativa europea. Ai trasgressori, due uomini di 26 e 37 anni di origini campane, sono state elevate sanzioni di oltre 2mila euro, con correlato sequestro del prodotto oggetto di accertamento.

I controlli nel Lazio

A livello regionale, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Civitavecchia, sono stati effettuati oltre 200 controlli lungo la filiera della pesca; 26 le sanzioni amministrative, con importo pari a 36.468 euro, e 22 i sequestri di quasi 140 kg complessivi di prodotto ittico.