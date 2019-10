"Stazioni sicure", il bilancio dei controlli nel Lazio: una denuncia anche a Formia

Sono complessivamente 1.115 le persone identificate, quattro quelle denunciate in stato di libertà; cinque le contravvenzioni contestate in materia ferroviaria, 220 i bagagli controllati. Sono i numeri del bilancio dei controlli effettuati dal personale del compartimento di polizia ferroviaria del Lazio nell'ambito dell'operazione "Stazioni sicure" del 1° ottobre. Le ispezioni, effettuate con l'utilizzo di metal detector e di smartphone, hanno interessato complessivamente 52 stazioni ferroviarie del Lazio con l’impiego di 185 operatori della Polfer.e l’ausilio dei cinofili della polizia di Stato.

In provincia di Latina in particolare, il personale del polizia ferrovia di Formia ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno, fermato e risultato inottemperante ai divieti imposti dal foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Latina.

Le pattuglie in servizio al Reparto Operativo di polizia ferroviaria di Roma Termini hanno invece denunciato due cittadini italiani di 21 e 19 anni per rifiuto di fornire le generalità e un cittadino rumeno di 35 anni per violazione dell’ordine di allontanamento. Sempre a Termini la squadra di polizia amministrativa compartimentale ha proceduto nei confronti di 4 cittadini di nazionalità rumena, 3 in violazione dell’ordine di allontanamento in esecuzione al Decreto relativo alle “Disposizioni urgenti sul decoro urbano”. Ad un altro cittadino di nazionalità rumena è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla stazione essendo stato trovato ad esercitare l’attività di assistenza alla clientela senza le necessarie autorizzazioni.