Raffica di controlli della polizia stradale: 200 contravvenzioni in una settimana

Intensa settimana, quella dal 10 al 16 febbraio, per la polizia stradale che ha rafforzato i controlli volti alla prevenzione e repressione delle condotte irregolari sulle strade. In totale sono state elevate 200 contravvenzioni alle norme del codice della strada che vanno dalla mancata assicurazione (14) alla mancata revisione (23), dall’eccesso di velocità (43) all’uso del cellulare durante la guida (10), come anche l’assenza di cinture di sicurezza (12) o violazione per mancanza inserimento del disco cronotachigrafo (8). Oltre 100 le contravvenzioni riferite alle norme comportamentali del codice della strada.

Nella stessa settimana durante la campagna Europea “Truck & Bus”, sono state effettuate 68 liste di controllo sui veicoli commerciali, con 17 contravvenzioni per eccessi di velocità e 22 per irregolarità sul disco cronotachigrafo. Sono state ritirate e sospese 11 patenti di guida e 8 carte di circolazione; sono stati decurtati 518 punti per le patenti ed eseguiti un fermo amministrativo e 12 sequestri amministrativi.

In totale sono state 61 le pattuglie impiegate nei settori di specifica assegnazione (controllo della velocità, controllo dei veicoli pesanti, generica vigilanza stradale).

Nel corso dei vari servizi sono stati anche rilevati 10 incidenti stradali di cui 8 con feriti.