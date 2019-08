Controlli nelle stazioni e sui treni: il bilancio della Polfer del Lazio

Sono oltre 3.600 le persone identificate, 22 i denunciati in stato di libertà, 215 i treni scortati e 18 le contravvenzioni elevate. E' il bilancio di controlli sui treni e nelle stazioni ferroviarie del Lazio nel corso delle festività di Ferragosto. Su tutto il territorio regionale sono state impiegate 396 pattuglie.

Particolarmente intensa è stata proprio la giornata del 15 agosto, quando nel pomeriggio personale della squadra di polizia giudiziaria compartimentale ha tratto in arresto, all’interno dell’atrio biglietteria della Stazione di Roma Termini, un trentenne cittadino algerino che si è reso responsabile di furto ai danni di viaggiatore senegalese. Lo straniero, approfittando della temporanea distrazione della vittima e dimostrando particolare destrezza, si è appropriato di uno zaino cercando poi di allontanarsi frettolosamente. Immediatamente è stato raggiunto dalla pattuglia di polizia ferroviaria che lo ha tratto in arresto per furto aggravato.

Nella serata della stessa giornata festiva gli agenti del reparto stazione di Roma Termini sono intervenuti nella zona commerciale bloccando un cittadino italiano di 56 anni responsabile di una rapina. L’uomo infatti si era appropriato di un profumo all’interno di un negozio ma, vistosi scoperto e bloccato da una guardia giurata in servizio, ha reagito nel tentativo di guadagnare la fuga colpendola violentemente con un pugno.

La pattuglia della Polizia Ferroviaria ha quindi proceduto all’arresto dell’uomo, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.