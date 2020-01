Controllato dalla polizia al Nicolosi, nello zaino aveva un coltello: 22enne denunciato

Controllato dagli uomini della Squadra Volante è stato trovato con un coltello a serramanico nascosto nello zaino: un giovane di 22 anni, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato. L’attività degli agenti nella giornata di ieri, mercoledì 15 gennaio, nel quartiere Nicolosi a Latina.

Durante il servizio di controllo mentre procedeva lungo via Corridoni, la Squadra Volante ha notato il ragazzo a piedi che subito si è mostrato particolarmente insofferente e con un atteggiamento nervoso.

A questo punto i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale: all’interno dello zaino è stato trovato il coltello a serramanico di cui il 22enne non sapeva giustificarne il possesso.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di arma.