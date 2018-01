Cisterna: cordoglio del commissario prefettizio per la morte sul lavoro di Daniele Angeletti

Cordoglio è stato espresso dal commissario prefettizio di Cisterna di Latina, Monica Ferrara Minolfi, per la morte di Daniele Angeletti, l’operaio di 50 anni che ieri ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro a Prossedi.

“Sono profondamente addolorata per quanto avvenuto ieri a Prossedi ed esprimo la mia personale vicinanza alla famiglia dell’operaio deceduto”, ha dichiarato oggi il commissario prefettizio dopo aver appreso la notizia del grave incidente.

“Credo in questo modo di interpretare il pensiero di tutta la comunità rappresentata, fortemente colpita dal grave lutto e che si stringe alla famiglia di Daniele Angeletti”.

L’incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 gennaio, presso un’azienda di Prossedi; il 50enne di Cisterna stava facendo dei lavori sul tetto per conto di una società esterna quando è precipitato in terra facendo un volo di 8 metri. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.