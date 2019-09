Giornata speciale a Cori: si festeggiano i 100 anni di Antonina Fralleone

Cori festeggia il traguardo dei 100 anni di Antonina Fralleone. L'amministrazione comunale ha reso omaggio all'anziana, nel suo giorno del suo compleanno, con una targa ricordo. La consegna è avvenuta ieri, 31 agosto, per mano del sindaco Mauro De Lillis in piazza Tempio d’Ercole, non lontano dalla sua casa, alla presenza di familiari, amici e vicini. Un momento toccante, che ha commosso la signora, “la festa più bella che ho avuto nella vita”, ha detto.

Antonina, originaria di Rocca Massima, ha trascorso un’intera vita a Cori con suo marito Marcello. Madre di tre figli ,Tommaso, Teresa e Giancarlo, e nonna di cinque nipoti, si è divisa tra la cura della famiglia e il lavoro nei campi insieme al marito, dipendente delle Ferrovie dello Stato. Appassionata della campagna e dotata di una bellissima voce, è stata energica, combattiva e vitale sempre, anche di fronte alla malattia. Antonina conserva ancora intatte la sua simpatia, la sua intelligenza e una spiccata ironia che la fa essere sempre pronta alla battuta. Da 72 anni è terziaria dei Trinitari.

“Dall’amministrazione comunale tutta e dalla comunità di Cori – ha detto il primo cittadino - tanti auguri alla signora Antonina Fralleone per i suoi 100 anni. Antonina e tutti gli anziani di Cori e di Giulianello rappresentano un enorme patrimonio di valori umani, culturali e civili che deve essere linea guida per le nuove generazioni, affinché dalle esperienze del passato si tragga insegnamento per il futuro”.

