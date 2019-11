Cori, aggredito da due motociclisti al Lago di Giulianello: finisce in ospedale

Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina, 2 novembre, nell'area del Monumento naturale del Lago di Giulianello. Un cittadino del posto mentre stava facendo praticando attività sportiva all'aria aperta è stato aggredito da due motociclisti. L'uomo aveva avvisato i due centauri, a bordo di moto da cross, del divieto di transito sulla doganale con veicoli a motore invitandoli dunque ad allontanarsi. Per tutta risposta è stato aggredito e picchiato, tanto da dover fare ricorso alle cure mediche dell'ospedale di Latina.

I due aggressori sono stati però individuati e per loro scatteranno le sanzioni amministrative previste per le infrazioni al regolamento di gestione del Monumento Naturale Lago di Giulianello. Dura la condanna dell’accaduto da parte del sindaco di Cori Mauro De Lillis: “Un episodio davvero increscioso quello avvenuto questa mattina - commenta - Tutta la solidarietà al nostro concittadino che, con alto senso civico, ha invitato due motociclisti ad uscire fuori dal Monumento ed ha subìto un’aggressione. Auspico severi provvedimenti penali per questi individui. Noi penseremo a quelli amministrativi. Buona guarigione e grazie al nostro concittadino!”.

Indignazione è stata espressa anche dal Movimento per l’Autonomia di Giulianello: “Siamo solidali e vicini a chi ha dimostrato senso civico e spirito di cittadinanza attiva. L’azione di tutela e salvaguardia del Monumento Naturale sarà ora ancora più ferma e dura”.