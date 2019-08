Cori abbatte le barriere architettoniche della scuola: finanziamento da 50mila euro

Un finanziamento di 50.000 euro al Comune di Cori per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza, contenimento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche della palestra annessa alla scuola primaria “Virgilio Laurienti”. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un investimento complessivo di quasi 80.000 euro ed è stato poi presentato alla Pisana in risposta all’avviso pubblico “Sport in/e movimento - Interventi per l’impiantistica sportiva”.

Si tratta di una struttura polivalente all’interno della quale vengono praticate diverse attività sportive, sia dagli alunni dei plessi locali e di altri comuni che da varie associazioni ospitate in orario extracurriculare per i loro allenamenti, nonché diverse realtà che prestano servizi socio-educativi a minori, anziani e diversamente abili e che frequentano questo spazio per i loro programmi motori.

Previsti una serie di interventi: rifacimento della pavimentazione sportiva in gomma naturale con finitura anti-taglio; manutenzione, pulizia e tinteggiatura delle murature; messa norma dell’impianto elettrico; sostituzione dei serramenti esterni con vetrocamera cristallizzato e con sistema di protezione a grate in ferro apribili; adeguamento tecnologico del bagno per disabili con eliminazione di ogni ostacolo per l’accessibilità ed impermeabilizzazione del terrazzo.

“Un altro piccolo ma importante intervento - spiegano il sindaco Mauro De Lillis e gli assessori ai Lavori Pubblici e all'Istruzione Ennio Afilani e Chiara Cochi - Era oramai necessario intervenire sulla palestra della scuola elementare di Cori, in modo tale da renderla più sicura e decorosa per i nostri ragazzi. Il mini complesso sportivo della Virgilio Laurienti è il più datato e dunque usurato, e la sua importanza sociale da sempre si estende dal campo educativo e formativo a quello sportivo, caratterizzato dalla polivalenza sia delle discipline ospitate che dell’utenza che ne usufruisce”.