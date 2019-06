Cori, dalla Regione 150mila euro per la sicurezza di strade e scuole

La Regione Lazio ha ammesso il Comune di Cori al finanziamento statale di 100mila euro per interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici e di 50mila euro per il superamento dell’emergenza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione lo scorso mese di ottobre. I tre progetti presentati dall’ente lepino sono stati redatti dall’Ufficio tecnico comunale su indirizzo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e approvati dalla Giunta municipale.

La messa in sicurezza antincendio delle scuole riguarderà due plessi dell’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto”. La primaria “Virgilio Laurienti” di Cori e la pari grado “Don Silvestro Radicchi” di Giulianello. In entrambi i casi verranno investiti50.000,00 euro per piccole opere di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione antincendio, al fine di conseguire il Certificato Prevenzione Incendi, obbligatorio per tutti gli istituti scolastici italiani.

Il piano di miglioramento del percorso di esodo, prevede l’installazione e il potenziamento dell’illuminazione e dellasegnaletica di emergenza; il montaggio e la sostituzione di scale antincendio e di porte “tagliafuoco”, capaci di isolare le fiamme; la messa a norma della centrale termica; l’implementazione del parco estintori nei vari locali; la dotazione di unsistema di pressurizzazione con filtri a prova di fumo, e di un sistema di rilevazione incendi e fumi con relativa centralina di controllo e allarme.

Altri 50mila euro serviranno a finanziare le opere di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in località Contrada Macchiarella, a Giulianello. Qui è prevista la ricostruzione della carreggiata franata a causa delle avverse condizioni metereologiche. Inoltre, al fine di arginare lo smottamento della scarpata sottostante, verranno realizzate gabbionate alla base del dirupo dalle quali verrà eretto un muro di contenimento, per assorbire e contrastare le spinte verso lo scivolamento del pendio.

“Queste risorse permetteranno di colmare le carenze che impedivano ai due istituti scolastici locali con maggiore densità di studenti la certificazione degli adempimenti di legge antincendio e di riaprire al transito un tratto stradale che era stato necessario chiudere per lo stato di pericolo riscontrato – commentano il Sindaco Mauro De Lillis e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani – il tutto in linea con il nostro programma amministrativo che tra le altre cose punta a garantire la sicurezza complessiva del territorio, per la quale abbiamo già richiesto altri fondi.”