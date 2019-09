Prevenzione contro l’ictus: domenica esami gratuiti a Cori

A Cori la Giornata della prevenzione contro l'ictus. L'appuntamento, organizzato da Ada - Associazione per i diritti degli anziani in accordo con Uil pensionati, con il contro anziani "Argento vivo" e con il patrocinio del Comune, è in programma domenica 8 settembre. L’iniziativa darà la possibilità di effettuare gratuitamente un Eco color doppler Tsa carotideo, esame fondamentale nella prevenzione dell’ictus. L’appuntamento è fissato a partire dalle 10 presso il centro sociale ‘Argento Vivo’ di via Insito. Due le fasce orarie previste: dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle ore 18.30. Nella stessa giornata sarà inoltre possibile effettuare un check up dell’udito, anch’esso gratuito, per conoscere il reale stato del proprio apparato uditivo.

L’ictus cerebrale è una malattia grave e disabilitante che colpisce ogni anno nel mondo circa 15 milioni di persone e nel nostro Paese circa 150.000. Si tratta di un evento improvviso e traumatico, che ha un forte impatto non solo sulla persona colpita, ma anche sulla sua famiglia. È dimostrato, però, che attraverso pochi accertamenti clinici e un più corretto stile di vita è possibile prevenire molti casi di ictus.

“Sappiamo quanto la prevenzione sia importante, anzi fondamentale, per salvaguardare la salute di tutti – dicono il sindaco Mauro De Lillis, l’assessore ai Servizi Sociali Chiara Cochi e il delegato alla Sanità Antonio Betti -. Per questo abbiamo da subito abbracciato questa iniziativa, che si rivolge a tutta la cittadinanza, dedicata alla prevenzione dell’ictus attraverso lo screening dell’aorta. Speriamo che con questa giornata si possa informare il pubblico sui fattori di rischio, ma anche estendere in modo capillare il messaggio di prevenzione”.