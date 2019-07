Rapina un negozio e prende a calci e pugni il titolare: preso un 17enne

Ha messo a segno una rapina in un negozio di Cori e quando è stato sorpreso dal titolare lo ha aggredito a calci e pugni. E' accaduto ieri sera, 3 luglio, intorno alle 22,30. Il malvivente, di appena 17 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per rapina impropria.

Poco prima il giovane era entrato in un esercizio commerciale di Cori e aveva preso la somma di 200 euro che era stata lasciata in cassa. Quando però il giovane si è trovato davanti il proprietario del negozio ha cercato di guadagnarsi la fuga picchiandolo. L'arrivo dei carabinieri della stazione locale ha però evitato che potesse fuggire. Il ragazzo, originario di Velletri, è stato arrestato e dopo le formalità di rito trasferito in un centro di prima accoglienza della Capitale. La refurtiva invece è stata recuperata e restituita al proprietario.