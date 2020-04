Operazione antidroga dei carabinieri: trovato con oltre due etti di droga, 28enne arrestato

E’ stato trovato in possesso di oltre due etti di droga, oltre che di un ingente somma di denaro: per questo un giovane di 28 anni di Cori è stato arrestato dai carabinieri.

Sono state le perquisizioni personale e domiciliari eseguite dai militari a far saltare fuori tutto. In particolare sono stati rinvenuti 220 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish insieme a materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 4.750 euro, per i carabinieri provento dell’illecita attività.

Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Latina, come disposto dall’autorità giudiziaria.

