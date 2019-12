A 100 anni viene operata al volto per un tumore benigno di 4 chili

E' stata operata al volto all'età di 100 anni, Virginia De Lillis, di Cori. E il suo caso è finito in un servizio andato in onda al Tg5. L'anziana originaria del paese in provincia di Latina aveva un grosso tumore benigno al volto di ben 4 chili. I medici lo avevano diagnosticato circa cinque anni fa ma con il trascorrere del tempo la massa si era ingrandita e aveva cominciato a provocarle dolore. I sanitari del San Camillo di Roma hanno dunque dovuto prendere una decisione e hanno rischiato sottoponendo la donna, che compirà 100 anni tra pochi mesi, ad un delicato intervento maxillofacciale per rimuovere la massa.

Un intervento durato circa tre ore e perfettamente riuscito. E ora, dopo alcuni giorni di ricovero, la signora Virginia è già pronta per tornare a casa e davanti alle telecamere del Tg5 ha espresso il desiderio di mangiare un piatto di rigatoni al pomodoro.