Coronavirus a Latina, il Comune: "In corso le valutazioni delle autorità, quadro in evoluzione"

In merito alle ultime notizie relative al contagio verificato di un paziente 53enne di Latina, residente a Borgo Podgora, il Comune di Latina informa i cittadini di essere in costante contatto con le autorità competenti impegnate nel coordinamento provinciale. La Prefettura di Latina e la Direzione generale della Asl stanno svolgendo tutte le valutazioni del caso e l’amministrazione è pronta a prendere tutti i provvedimenti che verranno ritenuti necessari, tenendo conto che il quadro è in continua evoluzione.

Il sindaco Damiano Coletta ha convocato nel pomeriggio in Comune un incontro con i capigruppo per fare il punto della situazione. Mentre il direttore generale della Asl Giorgio Casati ha già comunciato che nessun reparto dell'ospedale Goretti è stato chiuso e che sono in corso interventi di sanificazione dei locali, una task force sanitaria sta continuando a lavorare a ritmo serrato per ricostruire i contatti dell'uomo contagiato.