Coronavirus, screening e termoscanner a Fondi: controlli a tappeto al Mof

Sono scattati come previsto i controlli a tappeto al Mof di Fondi, come disposto nella specifica ordinanza regionale che ha reso zona rossa l'intera città di Fondi. Nei giorni scorsi è stata effettuata la sanificazione del Mercato ortofrutticolo e proprio a Fondi si procede a uno screening per immagini delle tac sospette per Covid 19 in collaborazione con il Campus Biomedico. Tra le giornate di sabato e domenica sono stati effettuati i primi 63 screening.

I controlli in ingresso al Mof prevedono la misurazione della temperatura con il termoscanner, eseguita dal personale della Croce Rossa - comitato di Fondi e personale sanitario della Asl. Questa mattina l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato ha spiegato nel dettaglio la situazione a Fondi e nel Lazio, intervistato a La7.

"Stiamo effettuando uno screening sulla popolazione sotto sorveglianza - ha spiegato l'assessore del Lazio - anche attraverso un meccanismo di intellignza arficiale, facendo tac in collaborazione con il campus biomedico di Roma per accertare presenza di polmoniti. A Fondi faremo inoltre tamponi sulla popolazione a rischio". Al Mof intanto sono disciplinati accessi in entrata e uscita e il monitoraggio è continuo. "Le merci - aggiunge D'Amato - non hanno nessun problema, gli operatori sono monitorati e hanno l'obbligo di Dpi".

Per quanto riguarda altre eventuali zone a rischio nel Lazio analoghe a quella di Fondi, D'Amato spiega che ci sono situazioni attenzionate, in particolare nella zona di Cassino in una Rsa, a Civtavecchia in un'altra Rsa e in due istituti religiosi a Grottaferrata e a Roma.

Infine, i posti letto e le Terapie intensive nel Lazio: "Saranno potenziate dell'80% - continua D'Amato - Ad oggi sono occupate 78 terapie dedicate a Covid, 259 sono operative e in questa settimana le porteremo a oltre 400. Ci sarà un cambio di pelle degli ospedali, con 600 posti letto Covid".