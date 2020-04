Coronavirus Latina, sospetto positivo rifiuta il tampone e si barrica in casa

Un uomo, sospetto positivo al Coronavirus, si è barrica in casa rifiutandosi di andare in ospedale per fare il tampone: sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, in via Galvaligi a Latina. L’uomo, da quanto si apprende, ha la compagna ricoverata in ospedale perché positiva al Covid-19 e avrebbe più volte violato la quarantena.

La situazione è esplosa nella serata di ieri quando si è rifiutato di sottoposti al tampone barricandosi in casa. Sul posto sono giunti i carabinieri con il supporto della polizia, oltre ai sanitario del 118. Solo alla fine uno dei militari intervenuto è riuscito a convincere l’uomo che ha lasciato da solo l’abitazione e con un’ambulanza biocontenitiva è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti.