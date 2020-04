Coronavirus: 10 positivi in più in provincia. Quattro nuovi casi a Fondi, il primo a Priverno

Altri 10 nuovi contagi da coronavirus nella provincia pontina, tutti trattati a domicilio. Questo il dato confermato dalla Asl di Latina nel bollettino di oggi, venerdì 10 aprile; lo stesso registrato nella giornata di ieri e che porta il totale dei casi nel territorio a 412. Cresce ancora il numero dei positivi a Fondi, 4 quelli registrati nelle ultime 24 ore che fa salire il totale a 97. Per quanto riguarda gli altri casi, due sono stati registrati a Spigno Saturnia, e uno rispettivamente a Latina, Aprilia, Priverno - dove si registra il primo caso - ed Itri.

Il totale degli attuali positivi è 351, mentre sono in calo i pazienti ricoverati che oggi sono 107 - 7 presso la terapia intensiva del Goretti - a fronte dei 112 di ieri; aumentano di due unità invece i negativizzati che in totale sono 42. Diciassette i decessi in provincia dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente sono 1.862 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 4.477 hanno terminato il periodo di isolamento.

Per quanto riguarda il telemonitoraggio domiciliare per pazienti Covid-19, la Asl fa sapere che sono disponibili ulteriori 55 kit, rispetto ai 93 già attivati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le raccomandazioni

Quanto mai importanti le raccomandazioni che arrivano dalla Asl, in vista soprattutto delle ormai imminenti festività di Pasqua, per le quali è previsto anche un rafforzamento dei controlli su tutto il territorio provinciale. L’appello è dunque quello di “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali” soprattutto in materia di mobilità delle persone.