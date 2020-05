Coronavirus, a Nettuno un nuovo caso e un paziente deceduto. Ad Anzio i positivi fermi a 22

Un nuovo caso di Covid a Nettuno: una donna di 61 anni che al momento è trattata in isolamento domiciliare. La città registra però il decesso di un paziente he era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La morte è stata segnalata dal bollettino Asl della provincia pontina ma dovrà essere registrata presso la Asl di Roma 6. I cittadini attualmente positivi sono ora 24, 11 dei quali sono ospedalizzati, altrettanti in quarantena e due ricoverati presso la clinica Villa dei pini di Anzio. Undici sono anche i cittadini in isolamento domiciliare.

Nella giornata di oggi, 9 maggio, non ci sono invece nuovi casi ad Anzio. Lo annuncia, attraverso un post su Facebook, il sindaco Candido De Angelis. Le persone positive, in base alle comunicazioni fornite dalla Asl Roma 6, restano quindi complessivamente 22. Due casi erano stati invece registrati il giorno 8 maggio.