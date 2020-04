Coronavirus Nettuno: due nuovi casi positivi, i contagi totali salgono a 47

Due nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati nella giornata di ieri, mercoledì 1 aprile, a Nettuno. A confermarlo il Comune in riferimento al consueto bollettino giornaliero della Asl Roma 6. Si tratta di un uomo di 72 anni e una donna di 70 anni che sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati ricoverati.

In totale sono ora 47 i casi registrati nella città sul litorale laziale, compresi i quattro decessi, dall'inizio dell'epidemia. Sono 16 le persone ospedalizzate, 59 invece i cittadini posti in isolamento domiciliare.

Sindaco Coppola: "Occhio alle truffe"

Intanto, attravreso anche un messaggio postato sulla pagina facebook del Comune, il sindaco Alessandro Coppola ha messo in guardia da una truffa che alcuni farabutti starebbero cercando di mettere a segno in città in questi giorni. Diffidate, dice Coppola, "da persone che si presentano quali incaricati da questa Amministrazione o dalla Asl per consegnare delle mascherine per la protezione individuale. In queste ore è stata diffusa attraverso i social network ed app di messaggistica istantanea (Whatsapp), una 'Fake News' che annuncia questa attività non riconducibile al Comune di Nettuno. Potrebbe trattarsi di una truffa che verrà segnalata alle autorità competenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.