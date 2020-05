Coronavirus Fondi: dopo quasi un mese a zero contagi muore all'ospedale Goretti un uomo di Fondi

Da poco meno di un mese la città di Fondi, che più di ogni altra in provincia ha scontato misure restrittive per grande numero di contagi, non registra più pazienti positivi al covid. Un traguardo importante, segno che le drastiche misure imposte dalla Regione Lazio hanno avuto effetto e che la popolazione è stata rispettosa dei divieti e delle distanze di sicurezza.

C'è però una brutta notizia in questo 23 maggio: un nuovo decesso di un paziente di 85 anni che era residente nella cittadina e che da diverso tempo era ricoverato nel reparto di Medicina Covid dell'ospedale Goretti di Latina. Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, segnalato dal nuovo bollettino della Asl. Per la provincia pontina si tratta del decesso per coronavirus numero 33, per la città di Fondi della decima vittima registrata da inizio emergenza.