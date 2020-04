Coronavirus Latina: due nuovi tamponi positivi, 30 guariti in un giorno

Rispetto alla giornata di ieri, con tre contagi complessivi tutti nel comune di Latina, sono due i nuovi positivi sul territorio secondo il bollettino odierno della Asl. Entrambi riguardano il comune di Aprilia e uno è trattato a domicilio. Il totale dei pazienti trattati dall'inizio dell'emergenza arriva a 502, ma la buona notizia è che ora i guariti superano di gran lunga gli attuali positivi (214).

I pazienti che hanno sconfitto il virus e che sono ormai negativizzati hanno infatti raggiunto quota 263 e sono ben 30 in più rispetto a ieri, 28 aprile. I pazienti ricoverati sono invece 59, di cui due nella terapia intensiva del Goretti di Latina, i decessi, con la morte del paziente di origine tedesca avvenuta ieri, sono fermi a 25.

Pur in questa fase di calo dei contagi è necessario tuttavia rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di necessità, salute o lavoro.