Coronavirus, sindaco di Minturno: "Nessun panico. Ma serve la collaborazione di tutti"

Parla direttamente ai cittadini il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli dopo il caso di positività al nuovo Coronavirus confermato ieri. Una donna originaria della provincia di Cremona e a Minturno per fare visita ad alcuni parenti dopo essersi recata al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia è stata trasferita allo Spallanzani di Roma dove ora è ricoverata.

Subito il sindaco Stefanelli ha convocato il Coc - il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile -, disponendo, tra le altre misure che sono state adottate, anche la chiusura delle scuole

“In un mondo globalizzato come il nostro è una cosa che sarebbe potuta accadere” ha detto il primo cittadino rivolgendosi alla popolazione per tenerla informata sulla situazione. Le raccomandazioni sono quelle più queste ripetute in queste settimane per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. “Ora più che mai è importante che ognuno di noi dimostri la sua collaborazione e il suo senso civico per tenere sotto controllo un possibile contagio. I protocolli legati all'emergenza sono già attivi. È fondamentale non affidarsi al caso e non lasciarsi dominare dal panico”.

Poi alcuni spunti di riflessione; “prima di tutto - dice Stefanelli - di tutto, non tutte le persone che sono venute a contatto con la signora infetta sono state a loro volta infettate” e “non tutte le persone che contraggono il virus si ammalano, la maggior parte dei contagi infatti è asintomatica o con sintomi banali assimilabili ad un leggero malanno di stagione. Le persone che sono state a stretto contatto con il paziente infetto sono state poste tutte in quarantena con sorveglianza attiva e chi avvertirà sintomi sarà sottoposto a tampone con il rispetto di tutte le procedure precauzionali previste dalla legge (come già avete potuto osservare in un video che gira da ieri sera sui social)".

Poi l'appello ai cittadini ad “osservare le precauzioni indicate nel decalogo del Ministero, di continuare a condurre la vita normale di tutti i giorni e in caso di eventuale comparsa di sintomi di rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante. Senza allarmismi e senza panico. Raccomando - conclude il primo cittadino di Minturno - una maggiore prudenza e precauzione alle persone con più di 65 anni e a quelle con patologie pregresse o con sistema immunitario deficitario. Infine un ringraziamento a tutto il personale sanitario dell'Ospedale di Formia e del Punto di primo intervento di Minturno”. Poi, i comportamenti da seguire in caso del sorgere dei primi sintomi: "non recarsi in ospedale", e di attuare la seguente procedura: "consulenza telefonica con il proprio medico curante, senza recarsi nell’ambulatorio; per informazioni necessarie chiamare il numero 1500 (Ministero della Salute) e per emergenze chiamare i numeri 112 e 118 o il numero verde della Regione Lazio 800 118 800".