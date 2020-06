Coronavirus, la situazione ad Anzio e Nettuno: aumentano i guariti, nessun nuovo caso

Aggiornamenti sul coronavirus ad Anzio e Nettuno. Un altro paziente residente nel comune di Anzio è risultato ufficialmente guarito. Lo ha comunicato il sindaco Candido De Angelis, precisando dunque che al momento i cittadini positivi, in base alle comunicazioni fornite dalla Asl Roma 6, sono scesi a tre e tutti sono trattati in isolamento domiciliare. Inoltre, nall'ambito delle attività di prevenzione messe in campo dall'amministrazione e l'azienda sanitaria, il primo cittadino ha annunciato che è risultato ormai negativizzato anche un dipendente comunale che era positivo al tampone.

Per quanto riguarda la città di Nettuno, non si registrano nuovi casi positivi. Attualmente è registrato un solo contagio che riguarda un cittadino residente: un uomo di 61 anni ricoverato in ospedale. Nella giornata di ieri, 13 giugno, un uomo di 42 anni è stato dichiarato guarito e salgono dunque a 51 le guarigioni totali da inizio pandemia.