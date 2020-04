Coronavirus, un nuovo positivo ad Anzio. Morto un paziente della clinica Villa dei Pini

Un nuovo caso positivo nella città di Anzio fa salire il totale dei pazienti a 17. Si tratta, come precisa il Comune attraverso il suo quotidiano aggiornamento sulla pagina Facebook istituzionale, di un paziente con link epidemiologico relativo alla Clinica Villa dei Pini, dove nei giorni scorsi è stato scoperto un focolaio. Nella Asl Roma 6 sono stati registrati nelle ultime 24 ore 9 decessi, tra cui un paziente della stessa clinica che però non era residente ad Anzio. A dare la notizia del decesso l'assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

All'interno della struttura, come annuncia il primo cittadino Candido De Angelis, è stata intanto avviata un'accurata indagine epidemiologica, ora in fase di completamento.

Non si registrano invece nuovi casi di positività al Covid a Nettuno. Gli attuali positivi restano dunque 27 nella cittadina, di cui 10 ospedalizzati. Scende inoltre il numero dei cittadini in isolamento domiciliare, che ad oggi sono 12.