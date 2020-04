Indagine epidemiologica alla clinica Villa dei Pini di Anzio: 120 tamponi sono negativi

Come annunciato è stata realizzata un'indagine epidemiologica all'interno della clinica Villa dei Pini di Anzio, dove nei giorni scorsi è stato scoperto un cluster con 23 positivi, tra pazienti e operatori. Ora il sindaco Candido De Angelis annuncia che alla casa di cura di Anzio 120 tamponi sono risultati negativi, ma l'indagine sarà ripetuta anche nei prossimi giorni.

Sembra dunque scampato il pericolo di un focolaio più esteso come invece accaduto in altre strutture del Lazio. "I 120tamponi e ffettuati ai pazienti, al personale ed agli operatori della clinica Villa dei Pini - spiega il primo cittadino di Anzio - al momento, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Siamo in attesa dei risultati di altri quattro tamponi, che non sono ancora pervenuti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco è stato informato nel corso della notte dai vertici della Asl Roma 6 sui risultati dell'indagine epidemiologica. Al momento i casi positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, restano complessivamente 17, con la positività di sette persone direttamente collegata all'attività della Casa di Cura.